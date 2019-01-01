لجنة التدريب بالصحفيين تنظم خمس دورات تدريبية متنوعة

تعقد لجنة التدريب وتطوير المهنه بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة خمس دورات تدريبية للزملاء الصحفيين، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حول السلامة المهنية أثناء التغطية الميدانية والتقارير والتحقيقات الاستقصائية، والحماية القانونية للصحفيين، ومهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي للمواقع الإلكترونية.

وقال جمال عبدالرحيم، في تصريح اليوم، إنه تم التنسيق مع مجموعة متميزة من الزملاء الصحفيين والخبراء المتخصصين في مجال التدريب، بعضهم معتمد بالاتحاد الدولي للصحفيين للقيام بعملية التدريب بمعهد التدريب بمقر النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الدورة الأولى حول مهارات الكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو للمواقع الإلكترونية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي والمدرب محمد عبدالله، والمصور الصحفي مجدي إبراهيم، وذلك خلال الفترة من 29 حتى 31 يوليو الجاري.

وأكد عبدالرحيم أن لجنة التدريب تنظم دورتين حول السلامة المهنية للصحفيين، وأهميتها في العمل الصحفي والميداني، وتتناول السلامة الشخصية للزملاء أثناء تأدية وظيفتهم، والإسعافات الأساسية التي يحتاجها الصحفي في حياته اليومية، ويقوم بالتدريب فيهما الزميلتان شيرين عبدالعظيم ونهى لملوم، الحاصلتين على دورة "TOT" من الاتحاد الدولي للصحفيين؛ الدورة الأولى في الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري، والثانية من 3 حتى 5 أغسطس المقبل.

وأوضح وكيل أول النقابة ورئيس لجنة التدريب، أن الدورة الثالثة حول مهارات التحقيق الصحفي، وإجراء المقابلات الخاصة بالتقارير والتحقيقات الاستقصائية، ويتولى التدريب فيها الكاتب الصحفي هشام علام، وتُعقد يومي السبت والأحد 27 و28 يوليو الجاري من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأشار إلى أن الدورة الخامسة تُعقد تحت عنوان "الحماية القانونية للصحفيين"، وتتناول الضمانات الصحفية في الدستور المصري، وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة، وقضايا السب والقذف في قانون العقوبات، وكذا قضايا السب والقذف الإلكترونية، ويقوم بالتدريب فيها الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتُعقد يومي السبت والأحد 27 و28 يوليو الجاري، من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا.

وشدد "عبدالرحيم" على أن جميع الدورات مجانية للزملاء الصحفيين، وتُعقد بمركز التدريب بالنقابة، ويبدأ تسجيل الأسماء اعتبارًا من صباح بعد غدٍ الإثنين 22 يوليو، لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالنقابة بالدور السابع.