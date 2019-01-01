 توقيف مغربي يحمل الجنسية الفرنسية مرتبط بجماعات إرهابية في سوريا والعراق - بوابة الشروق
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توقيف مغربي يحمل الجنسية الفرنسية مرتبط بجماعات إرهابية في سوريا والعراق

الرباط - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 2:41 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 2:41 م

أعلنت الشرطة المغربية، اليوم السبت إلقاء القبض على مواطن مغربي - يحمل الجنسية الفرنسية - بمدينة "مكناس " شرقي البلاد، يشتبه في ضلوعه بأنشطة "متطرفة " في فرنسا.

وأفادت الشرطة في بيان، بثته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، بأن التحريات "الدقيقة " مكنت من رصد تسلل المشتبه فيه إلى الأراضي المغربية، بطريقة سرية ، و"غير شرعية".

وأوضحت أن الشخص "الموقوف"، الذي لم يكشف النقاب عن اسمه - ساعد في عملية فرار سجين من أحد السجون بفرنسا، ولديه علاقات مع مسلحين ينشطون بإحدى الجماعات الإرهابية في كل من : سوريا والعراق.

ولفتت - الشرطة في بيانها - إلى أن الشخص "الموقوف " كان يقوم بتمويل أنشطته "الإجرامية " الدولية عن طريق عمليات تهريب ، وبيع منتجات "مشبوهة " المصدر، بتنسيق مع شبكات إجرامية تنشط خارج المغرب.

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