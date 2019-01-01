 الشركة المشغلة لناقلة «ستينا إمبيرو» تناقض رواية إيران عن الأحداث - بوابة الشروق
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الشركة المشغلة لناقلة «ستينا إمبيرو» تناقض رواية إيران عن الأحداث

(د ب أ)
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 9:23 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 9:23 م

قالت الشركة المشغلة لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي استولت عليها إيران أمس الجمعة، إن أفراد طاقم الناقلة الـ 23 في حالة جيدة.

ونقلت قناة "إس في تي" في جوتنبرج عن إريك هانيل الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك" التي تتخذ من السويد مقرا لها قوله إن: "إن طاقم العمل في حالة جيدة في ظل الظروف الراهنة".

ومضى لينفي التقارير التي تفيد بأن السفينة كانت في المياه الإقليمية الإيرانية عندما تم اعتراضها، مشيرًا إلى أنها "كانت في المياه الدولية. ولدينا أجهزة إرسال واستقبال على السفينة كي نعرف دائمًا موقعها بالضبط".

ونقلت قناة سكاي نيوز البريطانية عن وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت قولها إن "ستينا إمبيرو" تم اعتراضها في المياه الإقليمية العمانية.

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