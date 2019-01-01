زعماء الأحزاب اليابانية يسعون لكسب تأييد الناخبين قبل انتخابات مجلس الشيوخ

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حاول المرشحون السياسيون في اليابان، اليوم السبت، كسب تأييد الناخبين قبل يوم من انتخابات مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ).

وقام رئيس الوزراء شينزو آبي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بمحاولة تهدئة مخاوف الناخبين بشأن نظام المعاشات في البلاد خلال زيارته لمدينة أكيتا بشمال البلاد قبل يوم من التصويت.

وانتقدت أحزاب المعارضة طريقة تعامل الحكومة مع تقرير بشأن المعاشات أصدرته مؤخرا لجنة تشكلت تحت رئاسة وكالة الخدمات المالية، وحذر التقرير من أن الأزواج المتقاعدين سوف يواجها في المتوسط نقصا بقيمة 20 مليون ين (185 ألف دولار) في ظل نظام المعاشات في البلاد، إذا ما عاشوا حتى سن الـ 95 عاما.

وقال رئيس الوزراء: "معسكر المعارضة يثير المخاوف بدون تقديم كيف سوف يؤمن التمويل (لجعل نظام المعاشات مستداما)".

وأضاف: "يمكننا زيادة إعانات المعاش إذا ما ضمنا أن الاقتصاد ينمو".

وألقى يوكيو إدانو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، بخطاب انتخابي في طوكيو.

وقال إدانو أمام الحشد: "خطوة أخرى سوف تقربنا أكثر من إعادة تركيز السياسة إلى سبل عيشنا".

يتنافس ما مجموعه 370 مرشحا على 124 مقعدا، أي حوالي نصف عدد مقاعد مجلس المستشارين وهو الغرفة العليا بالبرلمان الياباني.

وأدلى نحو 2ر14 مليون شخص أو 3ر13%، من أصل 106 ملايين ناخب مؤهل مسجل، بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الجمعة، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.