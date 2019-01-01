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أعداد جريدة الشروق
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حكومة الوفاق الليبية «قلقة» من تصعيد عسكري جديد

طرابلس - د ب ا:
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 10:05 ص | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 10:05 ص

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي عن "قلقه" حسب ما توفر له من"معلومات وما أكدته تقارير أممية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد".

ودعا المجلس، في بيان صدر اليوم السبت ونشرته "بوابة الوسط" الليبية، البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى "تحرك فعال لوقف هذا العدوان، وتحمّل مسؤولياتهم تجاه ما قد تنوي المليشيات المعتدية ارتكابه من تصعيد عسكري، واستهداف للمدنيين، وما يسببه من إراقة دماء الليبيين وتدمير البنية التحتية المدنية وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين.

ولفت المجلس إلى أن "القوات المعتدية على العاصمة طرابلس تعد لهجوم يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي".

وأكد المجلس على "جاهزية قوات حكومة الوفاق لصد وهزيمة أي عدوان جديد".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، بدأت في أبريل الماضي حملة للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا.


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