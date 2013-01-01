مواطن أمريكي متهم بكونه قناصا لدى داعش يمثل أمام محكمة بتهمة الإرهاب

مثل مواطن أمريكي متهم بكونه قناصًا لدى تنظيم داعش الإرهابي في سورية أمام محكمة في مدينة نيويورك يوم الجمعة.



وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن رسلان ماراتوفيتش أسينوف، وهو مواطن أمريكي متجنس ولد في كازاخستان، اعتقل في سورية على يد قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتم تسليمه مؤخرا إلى مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي أي).



واتهم أسينوف /41 عامًا /، الذي عاش في بروكلين من عام 1998 إلى عام 2013، بتوفير وتقديم الدعم المادي، ومن بينه التدريب والخدمات والأفراد، إلى الجماعة المتطرفة، التي تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية.



وسافر أسينوف إلى سورية عبر تركيا في ديسمبر 2013، وأصبح قناصًا لدى داعش قبل أن يترقى ليصبح "أميرًا" مكلفًا بتدريب الأعضاء الآخرين على استخدام الأسلحة، بحسب أوراق المحكمة.



وقالت الحكومة الأمريكية أيضا إنه حاول تجنيد شخص آخر للسفر من الولايات المتحدة إلى سورية من أجل القتال مع داعش.



وخلال جلسة المحكمة يوم الجمعة، أمر القاضي باحتجازه دون كفالة، حسبما ذكرت شبكة "ان بي سي" الإخبارية.



ويقدر باحثون أن حوالي 40 ألف مقاتل أجنبي من 80 دولة ربما انضموا إلى تنظيم "داعش" في العراق وسورية في الفترة بين عامي 2013 و 2018.