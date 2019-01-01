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عروض الأفلام المجانية تحت جسور نهر هان في كوريا الجنوبية

سول - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 10:26 ص | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 10:26 ص

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية، سول، عن أنها ستعرض 23 فيلما مجانا في أيام السبت اعتبارا من اليوم 20 يوليو وحتى 17 أغسطس المقبل في إطار مهرجان "نهر هان تحت الجسر".

وقال المسؤولون، وفقا لصحيفة "كوريا هيرالد"، إنه احتفالا بالذكرى المئوية لميلاد السينما الكورية، سيشمل الحدث الذي يستمر 5 أسابيع أفلامًا كورية في الغالب وتغطي 5 موضوعات، إلى جانب كلاسيكيات السينما الكورية من أفلام الخمسينيات.

وتبدأ العروض الساعة 8 مساء في 4 مواقع تحت 4 كباري على نهر "هان"، مع توفير ترجمات باللغة الإنجليزية. ويعد مهرجان الفيلم جزءا رئيسيا من مهرجان هانجانج الصيفي السنوي الذي تم إطلاقه في عام 2013 ويجذب المئات إلى مناطق على ضفاف النهر.

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