عواصف قوية بولاية شمال الراين الألمانية

هبت عواصف قوية اليوم السبت، على ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

واضطرت السلطات في عاصمة الولاية دوسلدورف "لوقف أعمال أكبر مهرجان ملاهي في الهواء الطلق على نهر الراين" لبعض الوقت.

وأخلي مقر المهرجان الذي يتضمن ملاهي بها ألعاب شاهقة الارتفاع وغيرها من وسائل الجذب الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم وأعيد فتحه في الخامسة والربع.

وقال متحدث باسم المهرجان "الأولوية لتأمين الجمهور".

أما عشرات الآلاف من زوار الحدث الموسيقي الكبير "باروكافيله" ببلدة فيتسه على الراين الأدنى فكانوا أوفر حظا من زوار مهرجان دوسلدورف.

وصحيح أن الأمطار هطلت بقوة لبعض الوقت هناك إلا أن الحفلات الموسيقية المقامة على عشرة مسارح ظلت مستمرة دون تأثر إلى ما بعد ظهر اليوم بلا توقف كما قال المتحدث باسم المهرجان الموسيقي فيليب كريستمان.

كذلك لم يتأثر منظمو مسابقة "تشيو" للفروسية بمدينة آخن بالحالة الجوية السيئة، وقال متحدث باسمهم: "لقد حققنا شرف الانتصار مع شيء من البلل، إلا أن الفرسان معتادون على هذا الأمر".

كانت هيئة الأرصاد الألمانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت تحذيرات بعواصف متفرقة في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

إلا أن مركز المتابعة بالولاية لم يسجل حتى بعد ظهر اليوم خسائر كبيرة أو حوادث بسبب الطقس.