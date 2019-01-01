استغلي العسل بـ12 طريقة للحفاظ على جمال البشرة والشعر

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العسل ليس فقط منتج طبيعي مغذي لجسم الإنسان، فالفوائد التي تنتج عنه تتعدى التغذية بكثير؛ حيث أنه يحتوي على خواصًا طبيعية مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات وأيضًا يساعد البشرة والشعر على التألق والحيوية.

ووفقًا لموقع "womenshealthmag" الخاص بصحة المرأة، فإن العسل يمكن استغلاله بـ12 طريقة للاستفادة منه.

1- ترطيب الوجه

قال إيلدي بيكار، خبير العناية بالبشرة، إن العسل يمكن استخدامه كمرطب ومهدئ للبشرة؛ حيث أنه يساعد على نعومة الجلد وتنظيفه وتقشيره ويزيد من نسبة الماء داخله.

ونصح السيدات بوضع العسل الخام على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه جيدًا بالماء وتجفيف الوجه.

2- التقشير

يمكن أيضًا الاستفادة من العسل الخام وجعله مقشر طبيعي للبشرة التي تصاب بالإجهاد من الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف- وفقًا لـ"بيكار".

قومي بتسخين العسل على يديكي وافركيه قليلًا بين أصابعك ثم ضعيه على البشرة واتركيه لدقائق ثم دلكي البشرة بشكل دائري باستخدام بمنشفة مبللة.

3- إزالة الندبات

قال خبير العناية بالبشرة إن العسل يحتوي على مضادة للأكسدة؛ ولذلك هو قادر على تغذية الجلد التالف الذي يتكون عند وجود جرح أو ندبة.

ادهني عسل على المنطقة المصابة مباشرةً ودلكيه لدقيقتين بشكل دائري ثم اشطفيه بشكل عادي.

4- حماية الجروح

ذكر أيضًا إن العسل يمكن استخدامه لحماية الجروح ومنع وجود التهابات لاحتوائه على مضادات أكسدة.

ضعي العسل لدقيقتين على المنطقة المصابة ثم اشطفيه.

5- علاج حب الشباب

استغلي العسل لعلاج حب الشباب والبقع الداكنة التي يتركها، فهو يساعد على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب ويقضي على احمرار وتورم البثور.

ووفقًا لما قاله خبير البشرة، عليكِ ترك العسل على وجهك لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء العادي.

6- حمام عسل

قال "بيكار" إنه يمكن استغلال العسل لتنظيف البشرة بالكامل من خلال الاسترخاء ودهن الجسم بالعسل.

ضعي ملعقتين كبيرتين من العسل مع كوب ماء ساخن حتى يذوب واسكبيه في حوض من الماء الدافئ واسترخي فيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر.

7- ترطيب البشرة

يحتوي العسل الخام على مادة تشبه الكولاجين وهى تساعد على سحب الرطوبة من البشرة.

عليكِ فرك العسل على بشرتك وتركه من 5 إلى 10 دقائق ثم يشطف.

8- تنعيم الشعر

ضعي القليل من العسل على شعرك لأنه يزيد من حيويته ويجعله ناعم.

امزجي ربع كوب من العسل الخام بالكثير من المياه لتخفيفه حتى تتمكني من نشره حول شعرك، وضعيه قبل دقائق من الشامبو ثم اشطفيه بالماء الدافئ- حسبما نصح "بيكار" السيدات.

9- بلسم الشفاه

قال أيضًا إن العسل يعتبر بلسم طبيعي للشفاه ويجعلها وردية وناعمة ويقضي على جميع التشققات التي تظهر في فصل الصيف.

ضعي العسل الخام مباشرة على الشفاه، واتركيه لبضع دقائق ثم اغسلي الشفايف جيدًا.

10- مرطب للشعر

وأكد أن العسل يمكن استخدامه للشعر مرة آخرى لكن بخلطه مع الموز ليصبح مرطب طبيعي.

ونصح السيدات بخلط نصف كوب من العسل مع موزة وربع كوب زيت زيتون، وفرك الرأس والشعر بالمزيج وتركه 25 دقيقة، ثم يشطف بالماء البارد والشامبو.

11- النوم الهادي

قال "بيكار" إن العسل الخام يساعد على النوم الهادئ لأنه يضبط نسبة الأنسولين في الجسم وأيضًا يساعد في تخزين الجليكوجين في الكبد، وهو عنصر تحتاجه الدماغ لإبقائك نائمًا ثماني ساعات كاملة.

كل ما يجب فعله قبل النوم بـ15 دقيقة، هو تناول ملعقة من العسل، وفي حالة الاستيقاظ من النوم منتصف الليل تناول ملعقة أيضًا- وهذا يصلح للنساء والرجال.

12- علاج الحروق

ونصح "بيكار" الرجال والنساء باستخدام العسل الخام في حالة التعرض للحرق سواء بالنيران أو الشمس؛ لأنه يحجز البكتيريا عن الجلد ويعمل كمهدئ.

وللاستعمال، يجب تنظيف منطق الحرق أولًا ثم فركها بطلف ببضع نقاط من العسل وتترك إلى أن تجف ثم تشطف بالماء.