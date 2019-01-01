حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

أفادت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية، اليوم السبت، باندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بطرابلس.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأن فرق الإطفاء تتجه إلى مقر السفارة بطريق المطار، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، أو تفاصيل بشأن الخسائر، لكن طرابلس تمثل ساحة مواجهة عسكرية بين قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات شرقي ليبيا، بقيادة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي، منذ أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وتسبب ذلك الهجوم في سقوط أكثر من ألف قتيل وما يزيد عن خمسة آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.