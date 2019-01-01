 شركة شحن بريطانية: إطلاق سراح الناقلة البريطانية الثانية المحتجزة في الخليج - بوابة الشروق
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شركة شحن بريطانية: إطلاق سراح الناقلة البريطانية الثانية المحتجزة في الخليج

لندن - (د ب أ)
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 12:08 ص | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 12:08 ص

أطلقت إيران سراح ناقلة النفط البريطانية الثانية "مسدار" التي كانت محتجزة في مضيق هرمز.

صرحت بذلك شركة الشحن البريطانية "نوربولك شيبينج يو كي" مساء أمس الجمعة.

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