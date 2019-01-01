شركة شحن بريطانية: إطلاق سراح الناقلة البريطانية الثانية المحتجزة في الخليج

الأكثر قراءة
صحة مطروح: وفاة زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا أمام الشاليه الخاص بها بالساحل الشمالي
مخرج أمريكي يخرج عن صمته: مهمة «أبولو 11» أكذوبة.. وأمريكا ضللت العالم
بعد أن تنازل عن العرش من أجلها.. «طلقها بالثلاثة»
المتحدث العسكري عن هجوم الشيخ زويد: محاولة يائسة لتشويه النجاحات بعد فرض السيطرة الأمنية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
الجزائر
السنغال
النتـائـج
تصويت
أطلقت إيران سراح ناقلة النفط البريطانية الثانية "مسدار" التي كانت محتجزة في مضيق هرمز.
صرحت بذلك شركة الشحن البريطانية "نوربولك شيبينج يو كي" مساء أمس الجمعة.