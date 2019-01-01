التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مع رائدي الفضاء اللذين كانا جزءًا من هبوط المركبة أبوللو 11 على سطح القمر قبل نصف قرن، مؤكدا أن وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية " ناسا" ستستعيد بريقها مع خطط العودة إلى القمر وإرسال طاقم أمريكي في نهاية المطاف إلى المريخ.

واستقبل ترامب رائدا الفضاء مايكل كولينز/ 88 عامًا/ وباز ألدرين/ 89 عامًا / في المكتب البيضاوي، اليوم الجمعة، قبل يوم من مرور 50 عامًا على الهبوط التاريخي على سطح القمر.

وحضر اللقاء في البيت الأبيض ابن وأقارب "نيل أرمسترونج" أول إنسان يسير على سطح القمر والذي توفى في عام 2012.