رئيس شركة ستينا بالك: الحالة الصحية لطاقم «ستينا إمبيرو» جيدة

قال إريك هانيل، رئيس شركة ستينا بالك للسفن، إن الحالة الصحية لطاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لدى السلطات الإيرانية، جيدة.

جاء ذلك في حديث أدلى به هانيل لمحطة (إس في تي) السويدية في مدينة جوتيبورج غربي السويد اليوم السبت.

وصرح هانيل بأن حالة الطاقم الصحية الذي يضم 23 فردًا "جيدة فيما يبدو".

وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" أمس الجمعة، في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بحجة عدم مراعاة لوائح القانون البحري.

في الوقت نفسه، نفى هانيل صحة تقارير ذكرت أن السفينة كانت وقت الحادثة أمس متواجدة في المياه الإيرانية، وقال إن السفينة " كانت في المياه الدولية، ولدينا جهاز إشارات على متن السفينة حتى نعرف طوال الوقت أين تتواجد السفينة".

كانت محطة "سكاي نيوز" الإخبارية ذكرت اليوم أن السفينة "ستينا إمبيرو" تم توقيفها في المياه العمانية.