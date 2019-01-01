محافظ قنا: إقامة 11 محطة طاقة شمسية على أسطح مباني التربية والتعليم

أعلن محافظ قنا عبد الحميد الهجان أنه تم الانتهاء من إقامة 11 محطة على أسطح بعض المباني الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهي: (مبنى ديوان المديرية - مبنى إدارة قنا التعليمية - مبنى مدرسة قنا الابتدائية المشتركة - 8 محطات بمباني المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة)؛ وذلك في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء بإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بديوان مديرية التربية والتعليم لتفقد محطة الطاقة الشمسية التي تم إقامتها على سطح المبنى يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور صبري خالد وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف الهجان أن القدرة الإجمالية لمحطات الطاقة الشمسية تبلغ 249.6 ك/وات بتكلفة مالية بلغت حوالي 4 ملايين جنيه، لافتا أن تلك المحطات سيتم ربطها بالشبكة القومية، كما سيتم تعميم تلك التجربة بمختلف المباني الحكومية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية والمجالس القروية.