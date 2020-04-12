مصدر بالتموين: نتفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية

• تكلفة المخزن الواحد تصل إلى 3 مليارات جنيه

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن الوزارة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية في 7 محافظات بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر وهو ما لم يحدث في مصر من قبل.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهت من دراسة ومراجعة المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم إنشاء 7 مخازن استراتيجية، تصل مساحة كل مخزن إلى ما بين 60 و100 فدان وباستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مخزن.

وأكد المصدر، أن الوزارة حرصت على أن تكون معايير واشتراطات المخازن تشبه مثيلاتها في العديد من دول العالم، نظرا لكونها التجربة الأولى في مصر لإنشاء مخازن بهذه المواصفات، مثل مواصفات التخزين المبرد للفواكة والخضروات، ومواصفات ثلاجات التجميد لتخزين الأسماك، إضافة إلى مواصفات ثلاجات اللحوم والدواجن، ومعايير تخزين البقوليات والحبوب.

وأوضح أن فترة تنفيذ المشروع تتراوح بين سنتان و3 سنوات، حيث ستعمل المخازن الاستراتيجية وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز 21 سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية، وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق.

وشدد أن توفير أماكن داخل المخازن لمنتجات الخضراوات والفاكهة سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة وسهولة طرحها بالمحافظة التي يقع في دائرتها المخزن وتقليل الهدر والفاقد، ما سيؤدي في النهاية إلى خفض أسعار المحاصيل للمستهلك النهائي، وهو ما تسعى الوزارة دائما لتحقيقه، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه على الأراضي المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، على أن تكون نسبة 40% من السلع المخزنة تابعة لوزارة التموين.

وأشار إلى أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التي سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة، أو استيراد، أو إنتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، حيث سيتم تخزين المنتجات المستوردة في المخازن القريبة من الموانئ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات مباشرة بالبدء في تنفيذ المشروع.