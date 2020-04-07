محافظ بنى سويف يشيد بأعضاء قومي المرأة: عمود الأسرة والركيزة الأهم في قوام المجتمع

عقد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا موسعا، بأعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، وهبة عبد العظيم مقرر مناوب فرع المجلس، حيث تم استعراض جهود الفرع في كافة المناحي التنموية، وفيما يتعلق بشؤون المرأة السويفية وخدمة قضاياها المجتمعية، والعمل على تمكينها في كافة المجالات، في إطار توجهات الدولة التي تضع هذا الملف في مقدمة الأولويات.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ بني سويف أهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، فهي شريك فاعل والركيزة الأهم في قوام المجتمع المصري، مشيرا إلى أنهن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة أولويات الدولة.

وجدد المحافظ تهنئته لأعضاء المجلس الجدد باختيارهن كعضوات بالمجلس، والذي جاء تتويجا لجهودهن السابقة في خدمة الوطن "كل في موقعه"، ويمثل أيضا دافعا وتحفيزا لاستمرار الجهود المخلصة، وبذل المزيد من العمل والاجتهاد في النهوض بالمرأة السويفية في مختلف المجالات، والمساهمة الفاعلة في دفع الخطة التنموية للمحافظة.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في فرع المجلس بأنه سيستمر في مواصلة العمل والجهد النوعي في خدمة المجتمع السويفي، خاصة وأنه يضم عدد من السيدات المتميزات في مجالات متعددة، وفي تخصصات نوعية وهو ما يدعم جهود الفرع في التعامل مع مختلف شؤون وقضايا المرأة السويفية، مؤكدا دعمه المتواصل لكافة جهود الفرع كعنصر ومكون محوري في منظومة عمل المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية أن يتم تركيز الجهود على الجانب الفكري ضمن استراتيجية الدولة لبناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك من منطلق أن المرأة هي عمود الأسرة المصرية، والشريك في العمل، وفي مختلف المناحي، حيث ذلك سيدعم جهود الدولة في بناء مواطن يمتلك الحس الوطني والوعي والمفاهيم السليمة، والإرادة والقدرة على البناء والعطاء، لا سيما مع انتشار بعض السلوكيات الدخيلة على المجتمع المصري كالتنمر والتحرش والعنف وغيرها.