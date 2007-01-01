مصطفى الفقي يكتب: نهاية الأتاتوركية

زرت تركيا عدة مرات خصوصا مدينتى إسطنبول العاصمة التاريخية، وأنقرة العاصمة السياسية، ولأننى مهتم بأحوال الدولة العثمانية مدركا حجم الفظائع التى ارتكبتها، والجرائم التى تورطت فيها عبر ما يزيد على خمسة قرون من السيطرة على مناطق الشرق الأوسط، والبلقان، وشرق أوروبا، وغرب آسيا مع امتدادات وصلت إلى حدود الصين، وأخرى إلى شواطئ البحر الأسود مع التوغل فى عدد من الجمهوريات التى كانت فيما بعد جزءا من روسيا السوفياتية، ولأننى قرأت موسوعة عبدالعزيز الشناوى الذى يعتبر عمدة دراسات الدولة العثمانية، وأدركت فى نهاية المطاف أن تلك الدولة التى ارتدت جلباب الإسلام، ووضعت عمامته فوق رأسها قد خدعت الدنيا كلها باسم العقيدة، وتجاوزت الحدود بالعدوان على الحريات وقهر الشعوب، فالاستعمار التركى كان دائما جزءا من منظومة الهوان التى تعانى منها المجتمعات الإسلامية، والشعوب التى خضعت لدولة الخلافة حتى سقطت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وظهرت الجمهوية التركية بقيادة الغازى مصطفى كمال أتاتورك الذى كان نافرا بطبيعته من التأثيرات العربية على الدولة العثمانية، فاستبعد الأبجدية المستخدمة، ورفع شعارات العلمانية المطلقة، وفصل الدين عن السياسة بعد قرون طويلة من الاستخدام المشترك لهما، والتداخل الكبير بينهما، وظلت مبادئ أتاتورك قوية مؤثرة فى الجمهورية التركية حتى بدايات القرن الحالى، بل إن وصول رئيس وزراء من التيار الإسلامى هو «نجم الدين أربكان» لم يتمكن من مقاومة الأتاتوركية.

وما زلت أتذكر أن ضابطا مصريا كبيرا كان ضيفا على نظيره التركى بينما كان نجم الدين أربكان هو رئيس الوزراء، وعندما تحدد موعد للضيف المصرى ليستقبله رئيس الحكومة الممثل للتيار الإسلامى، حضر اللقاء الضابط التركى المضيف، وكان هو سيد الجلسة تقريبا، أما رئيس الوزراء فقد كان شكلا بلا مضمون، وذلك يعكس قوة التيار العلمانى حينذاك وقدرته فى السيطرة الكاملة على البلاد، لأن الجيش التركى كان هو حارس مبادئ أبى الأتراك مصطفى كمال، وكثيرا ما سمعنا عن أن السلطات التركية قد عصفت بكل من انتقد، ولو من بعيد، أى تصرف لمؤسس الجمهورية التركية، وإطاحة كل من يعلق سلبا على مبادئه، ووصول محافظ إسطنبول رجب طيب أردوغان إلى رئاسة الحكومة باسم حزب الحرية والتنمية، بينما كان عبدالله غول رئيسا للجمهورية بعد عودته من رئاسة أحد البنوك الدولية فى السعودية، لذلك سطع نجم أردوغان، وتضخمت شعبيته فى البداية، إذ اقترن عهده بارتفاع مستوى المعيشة للمواطن التركى رغم أن الفضل لا يرجع إلى أردوغان، ولكن يرجع بالدرجة الأولى إلى سابقيه ومن أبرزهم «تورغوت أوزال» الذى تنسب إليه المعجزة الاقتصادية التركية، ولم نكن نعلم، حتى المتخصصين منا، أن أردوغان يخفى تحت عباءة السلطنة، تاريخيا، أحلاما جديدة فى دولة توسعية عدوانية لديها شهية الانتشار، وتعيش فى أحلام الماضى خصوصا أنه كان ولا يزال قيادة دولية نشطة فى انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين مصرية الأصل عالمية الانتشار.

ولقد نبهنى شخصيا صديق جزائرى إلى هذه المعلومة عام 2007، وكنا نأخذ هذه الأمور بطرافة دون وعى كامل بما يضعه أردوغان فى جعبته، خصوصا أنه كان يسعى إلى عضوية الاتحاد الأوروبى حتى يقطع على اليونان، والقبارصة ميزة الانفراد بعضوية ذلك الاتحاد؛ بل حاول أن يوائم بين الأوضاع فى بلاده، وبين المقاييس الأوروبية لعضوية الاتحاد، فألغى عقوبة الإعدام وهو قرار أنقذ حياة زعيم الأكراد عبدالله أوجلان المسجون حاليا فى إحدى الجزر التركية، وقد تصرف أردوغان فى العقدين الأخيرين تصرفات ملفتة تنم عن الأطماع الخفية فى تكوينه السياسى، لقد زار مرة هو وزوجته دولة الصومال وقضى فيها ليالى ثلاث فى ظل الاقتتال الداخلى، والفوضى العارمة فى تلك الدولة الإفريقية المسلمة، العضو فى جامعة الدول العربية.

وقد قرأنا الخبر يومها مؤكدين أن وراءه أهدافا سياسية بعيدة، وليست مجرد زيارة عادية بلا تخطيط مسبق، لقد كان يريد أن يتذكر الجميع أن الخلافة الإسلامية تستيقظ، وأن السلطان العثمانى رجب طيب أردوغان يتجول فى الدول الإسلامية، بل وفى أفقرها لكى يبعث برسالة تؤكد العودة إلى عصر الأجداد، ومع تطور الأمور وتتابع الأحداث بدأ رجب طيب أردوغان يكشف عن وجهه الحقيقى فقضى تقريبا على حلم تركيا فى الانضمام للاتحاد الأوروبى، بل وزاد على ذلك تعزيز علاقته الاستراتيجية بالدولة العبرية مع إحلال شعار تركيا فى مقدمة الشرق الأوسط بدلا من أن تكون فى مؤخرة أوروبا، وتكاثر حوله الأعوان، وبلغ الأمر ذروته عندما وصل الإخوان المسلمون إلى سدة الحكم فى مصر، عندئذ تجسدت أحلامه، وظن أنه أصبح قريبا من استعادة الإرث العثمانى، وقيادة العالمين العربى والإسلامى باسم الدين مرة أخرى، وظل يناطح الأوضاع فى مصر صباح مساء بتكثيف إعلامى ممنهج مستخدما عناصر داعش الإرهابية التى دعمها منذ البداية لكى تكون أداة له فى سوريا، وفى العراق، وفى مواجهة الكرد الأتراك عند اللزوم ثم نقل المعركة إلى الدولة الليبية بثرواتها الواسعة من نفط وغاز، وساحلها الطويل الممتد على البحر الأبيض المتوسط فضلا عن تنوع أقاليمها السياسية، ومازال يحاول استفزاز مصر بل ودول الجوار جميعا بتدخله السافر غير المبرر فى تلك الدولة التى عانت كثيرا فى العقود الأخيرة، ثم فاجأ الجميع بتصرف غير مدروس بأن أحال كنيسة آيا صوفيا التى جعلها أتاتورك متحفا منذ عام 1935 إلى مسجد مرة أخرى فى غزل للقوى الإسلامية والتيارات الدينية فى المنطقة، وهو يعبر بذلك عن غرامه الشديد فى استخدام الدين أداة عند اللزوم، وهو لا يتورع عن اللعب بكل الكروت رغم أنه يترأس إحدى دول حلف الأطلنطى، ويحظى بتأييد غربى عام باستثناء دول قليلة فى أوروبا فى مقدمتها فرنسا، واليونان، وقبرص.

وها هو يدق طبول الحرب حول محور سرت الجفرة الذى أعلنه الرئيس المصرى خطا أحمر يؤدى عبوره إلى اشتعال المنطقة، وكأن أردوغان جاء من بلاده لكى يوقظ الفتنة ويشعل النار على أرض ليبيا العربية الإفريقية، فالرجل الذى قضى على مبادئ أتاتورك، ولبس رداء العثمانيين لا يتورع عن القيام بأى تصرف غير محسوب مادام فى ذلك ما يرضى زعامته ويحقق طموحاته، ورغم الاستنكار الدولى الشامل لسياساته إلا أن أحدا لم يوقف تحركاته بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية وصولا إلى دول أخرى مثل إيران التى ترقب تصرفات أردوغان باعتباره حليفا فى المستقبل يشاركها الأطماع فى الأرض العربية، والثروات التى تملكها، إننا بصدد مرحلة مفصلية من تاريخ الشرق الأوسط، وشعوب البحر المتوسط، فأردوغان يلهث وراء اكتشافات الغاز فى شرق البحر، ويريد أن يحوز الثروة والسلطة فى المنطقة كلها مستعيدا أحلام السلطنة وأوهام الخلافة العثمانية، إننى أظن وليس كل الظن إثما أن أردوغان قد أصبح أداة فى يد التيارات المتطرفة يستخدمها وتستخدمه، وهو ينقل المعركة من خلال جسر جوى نقل به عشرات الألوف من الإرهابيين والمرتزقة وكأنه يحيى تنظيم داعش الذى كنا نظن أنه قد أشرف على الزوال، إن تركيا اليوم تودع مبادئ ابن إقليم سالونيك مصطفى كمال أتاتورك لكى تخضع لسياسات رجب طيب أردوغان بكل ما تحمله من مخاطر على الدولة التركية قبل غيرها، ونحن هنا فى الوطن العربى نستشعر أجواء الخطر القادم إلينا من إيران، وتركيا، وبعض دول الجوار فى مناطق أخرى، ولا نملك إلا التمسك بوحدتنا، وممارسة إرادتنا، والإصرار على هويتنا.

نقلا عن إندبندنت عربية