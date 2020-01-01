في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إلغاء جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام، ما يجعل من عام 2020 استثنائياً للغاية، حتى في مجال الرياضة.

وأوضحت "فرانس فوتبول"، منظمة مسابقة الكرة الذهبية الشهيرة، في بيان على موقعها الاثنين، أن هذه الجائزة لأفضل لاعب في العام لن يتم منحها، هذا العام، حيث تم تعليق المباريات أو توقفت بشكل نهائي في بعض الدول خلال هذا العام، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الوباء العالمي.

وأضافت المجلة الفرنسية العريقة، أنها للمرة الأولى في تاريخها، منذ أن بدأت في عام 1956، لن يتم منح الكرة الذهبية الذهبية في فرنسا في عام 2020، لعدم وجود ظروف عادلة كافية.

وطرحت المجلة الفرنسية عدة تبريرات لذلك القرار، قائلة: "لأن مثل هذه السنة الفريدة لا يمكن - أن تعامل على أنها سنة عادية، لذا من الأفضل الامتناع عن الاستمرار".

وأضافت أن "كأس الكرة الذهبية ينقل قيمًا أخرى - مثل المثالية والتضامن والمسؤولية - غير الامتياز الرياضي وحده".

وتابعت: "من بين الأسباب أيضاً لا يمكن الحفاظ على الإنصاف السائد لهذا اللقب الفخري، ولا سيما على المستوى الإحصائي والاستعدادات، حيث لا يمكن استيعاب جميع الطامحين إلى المكافأة في نفس القارب، إذ رأى البعض أن موسمهم مقطوع بشكل جذري والبعض الآخر لا، فكيف تقارن؟".

واختتمت البيان بأنه "حماية لمصداقية وشرعية مثل هذه الجائزة لن تقام هذا العام للمرة الأولى منذ عام 1956".