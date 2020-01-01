 بوتين: سنعزز القدرات الاستراتيجية والإمكانات القتالية للبحرية الروسية - بوابة الشروق
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بوتين: سنعزز القدرات الاستراتيجية والإمكانات القتالية للبحرية الروسية

بوتين
بوتين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:57 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:57 م
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل مسيرتها نحو بناء أسطول بحري عسكري حديث وفعال، مضيفا" سنعزز بشكل كبير الإمكانات القتالية للبحرية الروسية وسنزيد من قدراتها الاستراتيجية".

وقال بوتين - في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الاثنين - "سنواصل السعي لتطوير أسطول حديث جاهز للقتال، وبناء سفن مجهزة بأسلحة ومعدات متطورة، هناك نحو 60 سفينة بجانب سفن الدعم الروسية في الوقت الحالي في المناطق الرئيسية بالمحيطات، سيتم تجهيز السفن الجديدة بأسلحة متقدمة وأنظمة تحكم وأنظمة اتصالات بعيدة المدى".

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