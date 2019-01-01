قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية لن يتحرك بها شيء قبل الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة فرضت نفسها كلاعب أساسي لحل الصراع العربي – الإسرائيلي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ابن مصر»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن «ما قامت به أمريكا خلال السنوات الأخيرة سلبي تجاه القضية الفلسطينية»، موضحًا أنها كانت تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل.

وأشار أن «الأمر لا يصح لدولة تريد أن تلعب دورًا وسيطًا أو محايدًا»، متابعًا: «نريد أن نقنع أنفسنا بأن دور الولايات المتحدة به من النزاهة لقيادة عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي إلى الأهداف التي يؤيدها كل المجتمع الدولي».

وأوضح أمين عام مساعد الدول العربية أن الأهداف تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مستطردًا: «هذه الحالة لن تحدث إلا كان في الولايات المتحدة إدارة تدرك أن الدور الأمريكي لا يجب أن يكون منحازًا بهذا الشكل الصارخ لإسرائيل».

وعن أمله في حل القضية، لفت إلى أنه ضد محاولات وجهات النظر اليائسة، مضيفًا: «هي أيام حالكة السواد وصعبة للغاية، لكن طول ما في قضية لها شعب وشعب له قضية وشعب نابض ويعلم حقوقه بشكل جيد وله مؤيدون كثر في العالم فلن تنزوِ القضية الفلسطينية».

