كوبا تشهد أول يوم دون تسجيل إصابات جديدة بكورونا منذ مارس

أعلنت وزارة الصحة في كوبا، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البلاد خلال يوم واحد منذ بدء تفشي المرض في شهر مارس.

وأوضح رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة في كوبا فرانسيسكو دوران أنه لم تسجل حالات إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، مشيرا إلى أن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة جديدة لليوم التاسع على التوالي.

ومنذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في 11 مارس، فقد أصيب نحو 2446 شخصا بالفيروس في الجزيرة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وتظهر الأرقام الرسمية تعافي 2319 شخصا من المصابين بالفيروس ، فضلا عن وفاة 87 شخصا.