مبادرة لتوزيع أدوات الوقاية من كورونا على سائقي العريش

نفذ أعضاء مؤسسة أهلية نشاطا تحت عنوان (دعم سائقي الأجرة بمدينة العريش)، حيث يعد النشاط الخامس ضمن مبادرة (دعم القطاع الصحي بالعريش).

وقالت أسماء الشعراوي مسؤول الإعلام بإحدى مؤسسات المجتمع المدني إنه جرى توزيع 150 شنطة حماية شخصية لسائقي السيارات الأجرة والمخصوص داخل مدينة العريش حيث تحتوي الشنطة على (كلور و كمامة قماش وكحول و بخاخة مياه لاستخدامات الكلور) بالشراكة مع إحدى جمعيات تنمية المجتمع، مع توعية السائقين بكيفية استخدام أدوات التعقيم للسيارة وكيفية حماية أنفسهم أثناء التعامل مع الجمهور.

وصرح السيد العدل المدير التنفيذي للمؤسسة أن بعد عودة الحياة والعمل إلى طبيعتهم اتضح أن أكثر الفئات عرضه للإصابة بالمرض أو انتقاله هم سائقي السيارات الأجرة والتاكسي المخصوص داخل شوارع مدينة العريش، لذلك كان من الواجب علينا الاهتمام بما يتماشى مع قرارات الحكومة والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.