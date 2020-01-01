 الدول المقتصدة الأربع تقترح تقليص برنامج التعافي الأوروبي إلى 700 مليار يورو - بوابة الشروق
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الدول المقتصدة الأربع تقترح تقليص برنامج التعافي الأوروبي إلى 700 مليار يورو

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 12:46 ص

أكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، أن هولندا والنمسا والسويد والدنمارك المعروفة بالدول "المقتصدة" الأربع اقترحت تقليص الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الأوروبي المقترح لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من 750 مليار يورو (855 مليار دولار) إلى 700 مليار يورو في محاولة لكسر الجمود في مفاوضات قادة التكتل السبع والعشرين التى انطلقت الجمعة.

وبموجب الاقتراح، سيتم دفع نصف المبلغ وهو 700 مليار يورو في شكل منح، والنصف الآخر في شكل قروض، حسبما أكد الدبلوماسيون.

وكان الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية للصندوق، والذي يهدف إلى تعويض الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ينص على تخصيص 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.


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