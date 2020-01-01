المسرح القومي يستعد لاستقبال عرض المتفائل

أعلن البيت الفني للمسرح، عودة عرض "المتفائل" للمخرج إسلام إمام قريبا لخشبة المسرح القومي، ونشرت الصفحة الرسمية لبيت المسرح بوستر جديد للعرض تبشر بعودته وكتبت عليه بالبنط العريض "قريبا".

"المتفائل" مأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي الأشهر فولتير، أعدها للمسرح المصري ويخرجها إسلام إمام، وبلعب أدوار البطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، وآيات مجدي، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، ورضا طلبة، وطارق راغب، وأحمد سمير عامر، والمطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

علي صعيد آخر يدخل فريق العمل بالمسرحية في بروفات مكثفة، حبث ينتظر تقديم العرض في عيد الأضحى، وذلك مع اتخاذ إدارة المسرح كل الإجراءات الصحية الاحترازية، وبذلك سيكون بمثابة بداية السنة الثانية للمسرحية على خشبة القومي.

وكان الموسم الأول للمسرحية شهد 75 ليلة عرض، وحققت نجاحا مميزا، ورفع المسرح القومي خلالها لافتة كامل العدد.