توجه عبدالله حسن، والد الطفل الذي سقط في بالوعة الصرف الصحي أثناء لهوه بالطائرة الورقية في الزقازيق، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والنائب العام، والنيابة العامة، والدكتور ممدوح، محافظ الشرقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأحد، إن زيارة المحافظ لمنزله شرف له، متوجهًا بالشكر لـ«الإبراشي» على اهتمامه بالموضوع.

وأضاف أنه على موعد مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للكشف على ابنه اليوم، مختتمًا: «المحافظ وقف جنبي وحنب ابني، وأشكر كل شخص وقف إلى جواري والمحنة التي أنا فيها».

وزار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمس الأحد، الطفل حسن عبدالله حسن والذي سقط في بالوعة الصرف الصحي أثناء لهوه بطائرة ورقية في الشارع، وذلك بمنزلة الكائن بشارع أبو نضارة بمنطقة الإشارة بمدينة الزقازيق، في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية والنفسية للطفل موجهًا وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لحالة الطفل وتوفير سبل الرعاية الصحية والعلاجية له لحين تماثله للشفاء، وعودته لممارسة حياته الطبيعية بالشكل المعتاد، وكذلك التنسيق مع أستاذ أمراض نفسية لمتابعة حالة الطفل لإزالة الآثار النفسية المترتبة على سقوطه داخل غرفة الصرف الصحي.

