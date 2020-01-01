زواج ابنة حفيد آخر قياصرة النمسا

أعلنت حركة "بان أوروبا" الوحدوية في النمسا، اليوم الاثنين، زواج إيليونوره هابسبورج، ابنة حفيد أخر قياصرة النمسا.

وأوضحت الحركة أن "هابسبورج"، التي تبلغ من العمر 26 عاما، تزوجت من السائق البلجيكي جيروم دامبروسيو، أحد المشاركين في مسابقة فورمولا للسيارات الكهربائية، في كنيسة في موناكو.

وأضافت الحركة أن العروسين كانا يعتزمان بالأساس إقامة حفل كنسي كبير لهذه المناسبة، لكنه تعذر بسبب قيود كورونا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم تعويض هذا الأمر.

وكانت "هابسبورج"، مصممة الحلي، تعرفت على زوجها الحالي قبل ثلاثة سنوات على متن طائرة خلال رحلة من لندن إلى نيس.

يذكر أن إيليونره هابسبورج هي ابنة فرانسيسكا تيسن-بورنيميستسا وكارل هابسبورج، وهو حفيد القيصر كارل الأول الذي حكم النمسا حتى عام 1918.