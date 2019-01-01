 مول للأدوات المستعملة يعج بمئات الآلاف من السويديين - بوابة الشروق
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مول للأدوات المستعملة يعج بمئات الآلاف من السويديين

تنتشر المتاجر على طابقين تبيع الملابس المستعملة والأدوات التقنية والكتب وألعاب الأطفال والأثاث
تنتشر المتاجر على طابقين تبيع الملابس المستعملة والأدوات التقنية والكتب وألعاب الأطفال والأثاث
أدهم السيد
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:50 ص

تسعى مدينة إسكلس تونا السويدية، لكتابة اسمها واضحا بين المدن المحافظة على البيئة، ومن بين أنجح مشاريعها البيئية، مجمع تجارى للأدوات والملابس المستعملة المعاد تدويرها؛ ليجذب المول الجديد مئات الآلاف المتسوقين من السويديين ذوي الوعي البيئي.

ونقلت "فرانس 24"، عن آنا بيرجستروم مديرة المول المسمي "بريتونا"، إن نحو 300 ألف متسوق يزورون المول سنويا بمعدل ثابت منذ افتتاحه عام 2015.

واختارت موسوعة "جينس" للأرقام القياسية مول ريتونا كأكبر سوق للأدوات المستعملة عالميا عام 2020.

ويتكون المول من طابقين على مساحة 5 كيلومترات من 13 متجرا متنوعا لبيع الملابس والكتب والأجهزة الرياضية وغيرها، بحسب آنا مديرة المجمع التجارى.

ويقول جيمى جانسون، عمدة مدينة إسكلس تونا، إن المول من بين المشاريع التي تعطي المدينة الثقة للمضي قُدما في برنامجها البيئي القوي الذي نجح أيضا بتعميم فكرة الوقود الحيوي على معظم السيارات ووسائل المواصلات العامة.

 

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