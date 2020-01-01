وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرئيس وجه بضرورة تعميق التصنيع الحربي

محمد أحمد مرسي: سنسعى دائما لامتلاك أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية والدفع بالشباب في مصانع وشركات الوزراء

أشاد اللواء المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالفريق الراحل محمد العصار، الوزير السابق للإنتاج الحربي، قائلًا إن الراحل كان له دور كبير جدًا في النهوض بالوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن وزارة الإنتاج الحربي هي الظهير الصناعي للقوات المسلحة، حيث تؤدي مهمة أساسية لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحربي في مصر يمتلك إمكانيات بشرية وتكنولوجية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه بضرورة تعميق التصنيع الحربي، مؤكدًا أنه سيسعى دائمًا لامتلاك أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية في مصانع الوزارة؛ لتزويد وتعميق التصنيع المحلي.

وتابع أنه سيعمل على تحديث أساليب الإدارة والدفع بالشباب، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل في إجراء مسابقات لانتقاء العناصر الواعدة داخل شركات الإنتاج الحربي؛ لتعيينهم كنواب ومساعدين لرؤساء مجالس الإدارة.

ولفت إلى أنه سيركز على تنفيذ التحول الرقمي داخل مصانع وشركات هيئة الإنتاج الحربي تدريجيًا، حتى تدخل جميع المصانع والشركات نطاق التحول الرقمي، مؤكدًا أنه سيبذل جهده لتنمية الموارد البشرية للوزارة فنيًا وعمليًا.

وأكد اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، أنه قد أدى حلف اليمين أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بدء لعمله وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الماضى.