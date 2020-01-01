وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها اليمنى التعاون بين البلدين

بحثت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، خلال استقبالها، اليوم، وزير الصحة بجمهورية اليمن، ناصر باعوم، التعاون بين البلدين في مجال الصحة، ونقل خبرات مصر في عدد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية في القطاع الصحي إلى الجانب اليمني.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إلى توجيه الوزيرة بزيادة برامج المنح العلاجية للأشقاء اليمنيين، وتقديم كافة التيسيرات لمن يتلقون الخدمات الطبية بجميع المستشفيات في مصر، ذاكرا أن هناك أكثر من مليون مواطن يمني مقيم على أرض مصر يحصلون على جميع الخدمات الطبية، والتطعيمات، ورعاية صحة الحوامل، ويتم معاملتهم أسوة بالمصريين فى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتابع: "الوزيرة وجهت باستقبال المرضى من الأشقاء القادمين من اليمن بمكاتب السياحة العلاجية بالمطارات، ليتم إحالتهم في نفس اليوم للمستشفيات لبدء تلقيهم الخدمة الطبية فور وصولهم أرض مصر"، مضيفا "الوزيرة وجهت أيضا بنقل الخبرات المصرية في علاج مرضى كورونا للجانب اليمني".