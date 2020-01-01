الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية كولومبيا بعيد الاستقلال

المؤلف محمد محرز ينفي كتابة الجزء الثاني من فيلم «غبي منه فيه»

محمد الشرنوبي يحذر سارة الطباخ من التعامل باسمه.. والأخيرة ترد: لا يحق له العمل دون موافقتي