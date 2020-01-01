الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية كولومبيا بعيد الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ماركيز؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.