 الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية كولومبيا بعيد الاستقلال - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية كولومبيا بعيد الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 3:51 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 3:51 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ماركيز؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.


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