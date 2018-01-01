تواصل عمليات العد والفرز في انتخابات مجلس الشعب السوري

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تتواصل عمليات الفرز وعد الأصوات في انتخابات مجلس الشعب السوري التي جرت أمس الأحد.

وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن نسبة العد تجاوزت الـ90%.

وقال مصدر في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، لـ(د.ب.أ)، إن عمليات العد والفرز انتهت بالمحافظة عند الساعة 4 صباحًا، ولكن لم تعلن النتائج بشكل رسمي.

وأقرت اللجنة القضائية في محافظة حلب إعادة الانتخابات بمدينة حلب بعد اكتشاف عدم مطابقة عدد الناخبين مع عدد الأصوات في صندوقين.

وينتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات غدًا الثلاثاء.