المحامين العرب: طمس فلسطين من خرائط جوجل وأبل انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد اتحاد المحامين العرب، ضرورة أن يكون هناك موقف عربي ردا على حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل وأبل، وما ترتب عليه من غضب عربي، مشيرا إلى رفضه مثل تلك الأساليب الملتوية في الالتفاف على القضية الفلسطينية، والتستر وراء حجج واهية، وأعذار غير مقبولة؛ تهدف في مجملها ـ بأسلوب مرفوض شكلا وموضوعا ـ إلى حلحلة القضية الفلسطينية، وبتر الوعي بها.



وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم، أنه إذ كانت الخطوة التي اتخذها محرك البحث الأمريكي جوجل يجب ألا تمر دون تحرك سريع وعاجل، يفضح تلك الأساليب الملتوية، فإنه لمن الأهمية بمكان أن يؤكد اتحاد المحامين العرب أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لن تغيّر من الحق الفلسطيني في شيء، ولا تنال من الثوابت العربية المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واستعادة كامل أراضيه.



وتابع البيان: "إذا كان اتحاد المحامين العرب يدين مثل هذه الخطوة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، فإنه ـ في الوقت نفسه ـ يدعو الشركة المالكة لمحرك البحث الإمريكي إلى الاعتذار الفوري للشعب الفلسطيني، والعودة عن هذا القرار في أقرب وقت، ولا سيما أن هذا القرار يأتي ضمن دعم مخطط القوة القائمة بالاحتلال الرامي إلى ترسيخ حقائق مكذوبة، وتلفيق وقائع مفبركة، وإلغاء فلسطين بصورة نهائية، ومحو اسمها من أي خارطة؛ وهو ما لن يتحقق بعزم الأمة العربية وإرادة أبنائها".



وأكد الاتحاد أن كافة الشواهد تؤكد أن هناك سعيا دؤوبا إلى طمس الحقائق، وتغيير الوقائع، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى موقف عربي موحد تقوده المنظمات بالتعاون جامعة الدول العربية، يهدف إلى رسم خارطة طريق في التعامل مع كافة المعطيات التي تطرأ على الأرض، والتي تلتف حول القضية الفلسطينية، إضافة إلى حتمية أن يكون لجمعيات ونقابات المحامين العرب موقف رافض لها، وحراك متواصل من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتصدي لكافة محاولات النيل منها، أو الانتقاص من حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.