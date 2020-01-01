أشاد الإعلامي عمرو أديب بمنظومة امتحانات الثانوية العامة، قائلًا: «البلد عملت إنجاز عظيم، وما حدث كان صحيحًا، كنا نخاف منه لكنه تم على أحسن وجه».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «الدولة المصرية حصلت على 95% في امتحانات الثانوية العامة»، مستنكرًا الهاشتاجات التي أطلقها أولياء الأمور قبل إجراء الامتحانات.

وتابع: «كانوا بيقولوا أرواحنا أهم من الامتحانات وولادنا هتموت وانتهت الامتحانات بلا حادث يذكر»، مضيفًا: «هذه الدولة قد صرفت مئات الملايين لإجراء الامتحانات، وجندت الدولة بأكملها داخلية وصحة وتعليم وأجهزة سيادية من أجل الطلاب».

وأشار إلى أن أولياء الأمور لم يطلقوا هاشتاج لشكر الدولة المصرية بعد انتهاء الامتحانات، لافتًا إلى أن الامتحانات لم تشهد حوادث سوى الحوادث العادية المتعلقة بالامتحانات.

وذكر أن الدولة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة، وإجراء عمليات تعقيم، والتأكد من الكمامات، وتنظيف الفصول، وفتح أماكن إضافية، مهنئًا الإدارة المصرية والشجاعة في اتخاذ القرار وسط أعلى أرقام لإصابات فيروس كورونا المستجد.

