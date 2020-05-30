 التعليم: 28 ألفا و764 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية - بوابة الشروق
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التعليم: 28 ألفا و764 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 6:54 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 6:54 م
أدى 28 ألف و764 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 158 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 174 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين، والتأكد من تسليمها للطلاب والمعلمين.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة مراقب بلجنة مدرسة حوش عيسي الزراعية، بارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقله إلي المستشفى.

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