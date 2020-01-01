ذكرت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 559 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 59 ألفا و 763 حالة، دون تسجيل حالات وفاة لأول مرة منذ فترة طويلة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث لمعرفة أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 138 حالة، مشيرا إلى إجراء 3355 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 462 ألفا و704 مسحات.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت الكويت قد سجلت أمس الأحد، حالة وفاة واحدة، و300 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).