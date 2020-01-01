 عريقات يطلع القنصل اليوناني على آخر تطورات القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عريقات يطلع القنصل اليوناني على آخر تطورات القضية الفلسطينية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 11:06 ص

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القنصل اليوناني العام كريستوس سفيانوبولس، على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.

 

وأوضحت المنظمة - في بيان، نشرته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الاثنين - أن عريقات أطلع السفير أيضا على مخطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية، كما تناول اللقاء العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

 

ومن جانبه، جدد سفيانوبولس - خلال اللقاء - التأكيد على موقف بلاده المستند للقانون الدولي، بضرورة إنهاء احتلال فلسطين، وإقامة دولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، ورفض مخطط الضم.

 


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