نشرت شعبة الاعلام الحربى التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لدوريات القوات الخاصة ( الضفادع البشرية) بالقوات البحرية التابعة للجيش الليبى، والتى تقوم بدورها بجولات استطلاعية فى سواحل مدن راس لانوف وسرت.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، أكد، أمس، أن تركيا تتخوف من تداعيات الهجوم على سرت والجفرة، وما قد يترتب عليه من دعم عسكرى قد يتلقاه الجيش لوقف أى تقدم تركى.

وشدد المحجوب، فى لقاء مع شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، على جاهزية قوات الجيش لصد أى هجوم تركى على سرت والجفرة.

وأضاف المحجوب: «الأتراك فى غرفة عملياتهم يدرسون الهجوم بشكل دقيق ويشعرون بالخوف من تداعياته. حيث من الممكن أن تكبر مساحة المعركة وتخرج عن دائرة سرت والجفرة».

وتابع المحجوب أن «النصيحة التى قدمت للرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن يكون هناك هجوم كاسح وسريع على أساس أن يتحقق مبتغى الأتراك بأسرع وقت، لكن هذا لن يتحقق كون قوات الجيش الليبى متمركزة بقوة إضافة إلى الدعم العربى».

ومضى قائلا: «لاحظنا عدم قيام تركيا بإجراء المناورة البحرية التى كانت تعول عليها بعد المتغيرات الأخيرة. وتحركات الميليشيات قرب سرت هى لتضخيم القوة العسكرية».