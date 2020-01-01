الرئيس الجزائري يجدد تمسك بلاده بالحل السياسي في ليبيا

جدّد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون الأحد موقف بلاده الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي في ليبيا باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة.

وربط تبون، إثر استقباله لستيفاني ويليامز، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تقوم بزيارة للجزائر،تمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، بالحل السياسي السريع، وفق ما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"،بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وتباحث الطرفان حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية.