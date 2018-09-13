الخارجية الروسية: التعاون مع أوكرانيا وجورجيا في مجال الإجلاء كان ناجحا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين أن بلادها تعاونت بنجاح مع جورجيا وأوكرانيا، خلال إجلاء المواطنين الروس العالقين في هاتين الدولتين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت زاخاروفا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، "هذا البرنامج، ليس فقط قام بتوحيدنا جميعا، بل وحدنا أيضا مع دبلوماسيين ومسؤولين وناشطين، من البلدان التي نواجه معها بشكل عام مشاكل سياسية، وتوجد لدينا معها خلافات كبيرة".

وأضافت أن كل هذه الاختلافات تختفي عندما يتعلق الأمر بمساعدة المواطنين، منوها إلى أنه، خلال إجلاء الروس، جاءت المساعدة من بيلاروس والعديد من بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى.

واختتمت الدبلوماسية حديثها بالقول: "بالمناسبة، المساعدة لم تكن فقط من بلدان رابطة الدول المستقلة، كانت هناك أوقات كنا نحتاج فيها إلى إعداد وثائق المرور العابر ووثائق الرحلة، ولم نكن لنتمكن من ذلك، دون مساعدة عدد كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين من دول أخرى".