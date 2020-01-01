شهد اليوم الاثنين، عودة الحياة من جديد في بعض دور العرض السينمائي بالمدينة الصينية شنغهاي، بعد 6 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ما يبث الأمل في نفوس صناع السينما في انتعاش الأسواق في العالم من جديد، خاصة أن الصين تعتبر ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم كله.

وكانت السلطات الصينية أعلنت موافقتها علي السماح لقاعات السينما في المناطق منخفضة المخاطر باستئناف أنشطتها في نطاق محدود، وهو خبر طال انتظاره من قبل العاملين في قطاع الترفيه.

وبحسب منصة مبيعات التذاكر الصينية (ماويان إنترتينمنت)، بلغت مبيعات التذاكر خلال اليوم الاثنين وبحلول منتصف النهار أكثر من 3 مليون يوان.

جدير بالذكر أنه بلغت إيرادات السينما في الصين 64 مليار يوان عام 2019.