كورونا تكبد أكبر شركة تأمين في العالم خسائر تقدر بـ700 مليون يورو

أعلنت شركة "ميونخ ري" الألمانية، أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، اليوم الاثنين، أن أزمة كورونا كبدتها خسائر تقدر بـ700 مليون يورو في الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضحت الشركة أن الجزء الأكبر من هذه التكاليف كانت من نصيب الفعاليات الكبرى، مضيفةً أن أرباحها في الربع الثاني وصلت إلى 600 مليون يورو بارتفاع كبير عما توقعه محللون.

وعزت الشركة هذه الأرباح إلى أنها تجنبت تسجيل خسائر كبيرة أخرى بغض النظر عن خسائر كورونا، كما أن شركة "إرجو" للتأمين المملوكة للشركة تمكنت من تحقيق أرباح جيدة.

يذكر أن الجزء الأكبر من هذه الأضرار التي تكبدتها ميونخ ري كان من نصيب تأمين الأحداث الكبرى إذ أن المنظمين يتفقون في العادة على تحصيل تأمين في حال إلغاء هذه الفعاليات.

وأوضحت إدارة الشركة برئاسة يوأخيم فينيج أن من المتوقع ألا يتراجع الغموض الذي صاحب التداعيات المالية لجائحة كورونا، قبل بداية 2021.

وللتخفيف عن خزينتها، اتخذت الشركة قرارا بتجميد البرنامج الذي كانت أعلنت عنه في فبراير الماضي لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار يورو، ومن المنتظر أن يتم البت في برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم في مطلع العام المقبل.