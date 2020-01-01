يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة هامة بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الدستور في المادة (152) يشير إلى أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل القوات في مهام قتالية إلا بموافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية في المادة (130) قالت إن الجلسة يجب أن تكون سرية؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.

وأكد «الشريف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن «الجلسة المنعقدة بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ستكون سرية بطبيعة الحال، طبقًا للائحة الداخلية».