أجندة إخبارية ليوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020

القاهرة .. يبدأ موقع وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، استقبال طلبات الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق (2019) للالتحاق بكلية الشرطة حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري ولمدة (11) يومًا.

القاهرة .. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تنفذ المرحلة الأولى في ١٤٣ قرية ضمن ١١محافظة.

القاهرة .. ينطلق ملتقى صناعة الإبداع الحادى عشر إلكترونيًا ؛ ومن المقرر أن يقوم عدد من رواد الصناعة العالميين باستعراض آليات التكييف مع الوضع الجديد باستخدام التحول الرقمى والتجارة الإلكترونية وريادة الأعمال والشركات الناشئة والاستدامة والابتكار، فضلًا عن حسن إدارة الأزمات.

القاهرة .. تعقد ندوة بعنوان "رحلة الكتاب بين المؤلف والناشر والقارئ" عبر برنامج زووم، ويحاضر فيها الدكتور محمد بن راضي الشريف، عميد شئون المكتبات، جامعة الحدود الشمالية بالسعودية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً .

القاهرة .. يعقد رؤساء اللجان بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاء، لبحث توقيع بروتوكولات مع عدد من الجامعات المصرية لتوجيه رسائل البحث العلمي الجامعية لطلبة الماجستير والدكتوراه لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع تصورات وحلول لها، مع تركيزها على الجانب العملي للاستفادة منها.

القاهرة .. يقدم البيت الفني للمسرح، عرض أوبريت " الليلة الكبيرة " من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

الطور .. تطلق مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين، لمتابعة "صحة السيدات الحوامل" للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

القاهرة – لندن.. يلتقي فريقا برايتون ونيوكاسل، شيفيلد يونايتد وايفرتون، في السابعة مساء، فيما يلتقى فريقا وولفرهامبتون وكريستال بالاس، في التاسعة والربع مساء، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

القاهرة – روما .. يلتقي فريقا يوفنتوس ولاتسيو، في العاشرة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم.