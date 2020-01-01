التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنح مشروعات بحوث وتطوير 5 مجالات لمرحلة ما بعد كورونا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الاثنين، فتح باب التقدم بمقترحات حول مشروعات أبحاث وتطوير وابتكار طبقا لأولويات الوزارة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والطاقة، والصناعة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وقال عبد الغفار، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، إن المشروعات المعلن عنها تأتي ضمن أولويات واستعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا، بناء على خريطة الطريق التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي.



وأضاف أن من أهم توصيات خارطة الطريق ضرورة استكمال مشروعات البنية التحتية البحثية والتكنولوجية وسرعة التحول الرقمي نحو النظم الذكية مثل الزراعة الذكية، والتعليم الإلكتروني والشخصي والمستمر، والمدن الذكية والمستدامة، والتجارة الإلكترونية.



وأوضح أنه بدأ بالفعل تنفيذ بعض توصيات خريطة الطريق مثل إنشاء شبكة من معامل الأمان الحيوي ذات المستوى الثالث، ودعم كليات العلوم الحكومية، وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء، والمشروعات المعلن عنها اليوم كجزء من تنفيذ أولويات الوزارة في البحث العلمي للعام المالي 2020-2021.



وأشار إلى أن الوقت المخصص لتنفيذ هذه المشروعات يتراوح من 6 شهور إلى 24 شهرا، وأن التمويل اللازم للتنفيذها يتراوح من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد في العام، وأن التقديرات النهائية سيتم إعلانها بعد تقييم المقترحات فنيًا وعلميًا بواسطة الأساتذة والخبراء.



من جانبه، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن المشروعات المعلن عنها تهدف إلى معاونة مؤسسات الدولة في جهودها نحو تحقيق الأمن الغذائي، والصحي، والتعليمي، والسيبراني، والبيولوجي، والاجتماعي، والتحول نحو علوم المستقبل، والدراسات الاستشرافية، والنمذجة الرياضية، في إدارة الأوبئة والأزمات كمرحلة أولى.



وتابع أنه يليها مرحلة ثانية في مجال البحوث الاجتماعية والإنسانية ودورها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والتقليل من آثارها الاجتماعية والنفسية، ودور الفن في صياغة الوعي، وتوحيد الجبهة الداخلية، والتكافل، وربط التاريخ بالحاضر.



وكشف عن المشروعات المعلن عنها محددة الأهداف وهي: تطوير أجهزة وبرامج ومنصات إلكترونية مصرية مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عموما والتعليم عن بعد، وتطوير شبكة وطنية في الحاسوبات فائقة السرعة والشبكات الحسابية ومعالجة البيانات الكبيرة، ودعم البدء في دراسة الجينوم المرجعي للمصريين.



ولفت إلى أن المشروعات تتضمن أيضا دعم جهود وزارة الزراعة في المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر في مصر، وإنشاء العيادة الزراعية الإلكترونية، ودعم تحالف وطني للبحوث والتطوير وتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمعملية، ومشروع إنشاء وحدة تجريبية لإنتاج الوقود الشمسي السائل فى مصر.



وأكد رئيس الأكاديمية أن الموعد النهائي لتلقي المقترحات سيكون 20 أغسطس المقبل، كما ستقوم الأكاديمية بعمل جلسات تعريفية تفاعلية للنداء وبثه على الموقع الإلكتروني للأكاديمية لتلقي الاستفسارات وطرح التساؤلات، موضحا أنه للحصول على مزيد من المعلومات والتقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للأكاديمية.