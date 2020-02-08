تقرير: سيطرة الحكومة التركية على الصحف تفقدها نصف قراءها

أفادت صحيفة ديكن الإخبارية، اليوم الاثنين، أن ما مرت به الصحف والمجلات في تركيا على مدى السنوات الخمس الماضية جعلها تفقد ما يقرب من نصف قراءها، مع انخفاض التوزيع السنوي من 2.24 مليار إلى 1.18 مليار للصحف ومن 140 مليون إلى 73 مليون للمجلات.

وفقا لبيانات المعهد التركي للإحصاء، انخفض عدد قراء الصحف بنسبة 51% مقارنة بعام 2010 وخسرت المجلات بنسبة 47 %، كما انخفض عدد الصحف من 2780عام 2010 إلى 2337 عام 2019.

وفي المقابل، كانت تكاليف الإعلانات العامة في اتجاه تصاعدي، حيث ارتفعت بشكل مطرد منذ عام 2016 على الأقل، وفقًا للأرقام التي تم الحصول عليها من وكالة الإعلانات الصحفية (BİK)، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الإعلانات الممولة من الحكومة.

وخضعت وسائل الإعلام المطبوعة في تركيا لتغييرات كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية مع إغلاق الحكومة لعشرات المنافذ المنتقدة للحكومة خلال حالة الطوارئ لمدة عامين التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وأدت سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية التركية على وسائل الإعلام المختلفة في البلاد لعزوف القراء عن الصحف والمجلات، خاصة بعد بيع أكبر مجموعة إعلامية في البلاد وهي شركات "دوغان ميديا هولدينج" الإعلامية لمجموعة شركات تركية مؤيدة للحكومة بمبلغ مليار دولار. بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين حرييت وبوستا، ونقل القناتين التلفزيونيتين “سي.إن.إن ترك” و”كانال دي” فضلاً عن منصة البث الرقمي “دي سمارت” والعديد من المجلات والمحطات الإذاعية إلى يلدريم ديميرورين، وهو مؤيد مخلص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسبق أن اشترى ديميرورين أيضا من مجموعة دوغان صحيفتي ميلليت ووطن اللتين كانتا تلتزمان بخط اجتماعي ديمقراطي.

وأدت صفقة شراء ديميرورين لهذه المجموعة الضخمة من وسائل الإعلام، إلى وضع نهاية لأي استقلال في السياسة التحريرية في هذه المنافذ الإعلامية، تماما كما حول شراؤه في السابق صحيفتي ميلليت ووطن من العمل الديمقراطي الاجتماعي إلى العمل المؤيد لحكومة العدالة والتنمية.