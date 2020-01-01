شركة المنتجة سارة الطباخ: لا يحق للشرنوبي العمل في أي منتج فني أو إعلاني دون موافقتها

حذرت الشركة المملوكة للمنتجة سارة الطباخ، الفنان محمد الشرنوبي من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بالشركة، مؤكدة على إنه لا يحق له العمل دون موافقتها لأنها الوكيل الحصري له، وذلك في بيان أصدرته.

وجاء في البيان: "تحذر شركة إيرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي، من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة ايرث برودكش، والذي يرتبط معها بعقد حصري، لايجوز الاتفاق أو التوقيع علي أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي، إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر".

وأضاف البيان: "وتحذر كافة الشركات الإنتاجية من التعامل بشكل فردي معه حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وقرار غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعين قضائيا، وبالتالي الأمر متروك للقضاء، وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيا لايحق له العمل نهائيا بشكل منفرد".

وتابع: "كما أن الشركة سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان لقيامه بنشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام على أن علاقته بالشركة انتهت، ولم يقدم دليل يثبت ذلك وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامي، وسوف يحاسب قانونا عليها، وتدعو الشركة الفنان بالالتزام وعدم اختلاق المشاكل كما هو مثبت عنه ومعهود من قبل".