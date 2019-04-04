الفوضى تعصف بأشغال برلمان تونس منذ أكثر من أسبوع

فشل البرلمان التونسي في استئناف أعماله مرة أخرى، اليوم الاثنين، بسبب احتجاجات واعتصام نواب الحزب الدستوري الحر المعارض، ما اضطر الشرطة إلى دخول مقر البرلمان.

وسادت حالة من الفوضى في إحدى قاعات الجلسات بمجرد أن بدأ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتقديم مؤتمر بشأن الحوكمة ومكافحة الفساد.

وفشل الغنوشي في محاولات سابقة في إدارة الجلسات من المنصة الرئيسية بسبب احتلالها من قبل نواب الحزب الدستوري الحر المعتصمين داخل مقر البرلمان منذ أكثر من أسبوع.

وحصلت اليوم مناوشات بين نواب الدستوري الحر الذين قاطعوا كلمة الغنوشي بترديد شعارات منددة بالعنف، ونواب حركة النهضة الإسلامية الذين ردوا بشعارات مضادة. وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي ما استدعى تدخل الشرطة، في خطوة تعد سابقة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن تواجد وحداتها بهذا المقر كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية وذلك بغاية معاينة الوضعية بداخله.

ويطالب نواب الحزب الدستوري الحر (17 نائبا) قبل فض اعتصامهم بسحب الثقة من الغنوشي من رئاسة البرلمان ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل مقره، ردا على حادثة دخول موالين "لائتلاف الكرامة" اليميني المحافظ دون ترخيص.

وأودع العشرات من النواب بالفعل عريضة لسحب الثقة من الغنوشي تمهيدا لتحديد جلسة للتصويت عليها، حيث يتعين تحصيل الأغلبية المطلقة لسحب الثقة.

وشاب التوتر الكثير من الجلسات العامة في البرلمان المنتخب في 2019 في ظل وجود نواب عن أحزاب على طرفي نقيض، ولا سيما حزبي حركة النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة من جهة، والحزب الدستوري الحر الممثل لواجهة النظام السابق قبل ثورة 2011 من جهة ثانية.

وتعيش تونس أزمة سياسية بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وصعوبات اقتصادية إلى جانب احتجاجات اجتماعية عطلت إنتاج النفط في الجنوب، للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية.