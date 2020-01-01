سويس إيرلاينز تواجه مطالب بإعادة سداد تذاكر سفر بحوالي 5 ملايين دولار جراء كورونا

أفادت صحيفة "سونتاج تسايتونج" السويسرية الأحد بأن شركة سويس انترناشيونال ايرلاينز السويسرية للطيران تعرضت لسيل هائل من طلبات السداد من جانب عملاء من الأفراد وشركات السياحة ممن ألغيت رحلاتهم بسبب اجتياح فيروس كورونا المستجد في أنحاء أوروبا.

وذكرت الأحد وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة أنه منذ بداية أبريل، طالب 72 من الدائنين ما إجماله 48ر4 مليون فرنك سويسري (8ر4 مليون دولار)، وكانت أكبر مطالبة من جانب "دير تورستيك سويس" التي تمتلك وكالتي السفر "كوني" و"هالفيتيك تورز".

وخفضت شركة الطيران جانبا كبيرا من جدول رحلاتها في نهاية مارس، ما ترك العملاء بتذاكر لم يتمكنوا من استخدامها.

وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان عبر البريد الالكتروني إن سويس انترناشيونال تتلقى شكاوى من كل من الأفراد والشركات وتقوم بمراجعتها، مضيفة أن المطالب المبررة سوف تتم إعادة سدادها. وقالت إن الشركة على اتصال بشركة "دير توريستيك" لإيجاد حل.