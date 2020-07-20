 سقوط قذيفة هاون من الأراضي التركية على حي سكني بالقامشلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سقوط قذيفة هاون من الأراضي التركية على حي سكني بالقامشلي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 1:41 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 1:41 م

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، بسقوط قذيفة هاون أطلقت من الأراضي التركية على حي سكني في القامشلي؛ ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين.

 

وأشارت القناة إلى أن القذيفة سقطت على حي "جرنك" بالقامشلي الواقع على الحدود مع تركيا.

 

وتسعى تركيا إلى إحداث تغيير ديمغرافي، بإبعاد المكون الكردي عن الشريط الحدودي وإغراقه بمئات الآلاف من المدنيين الذين سيكونون أقرب إلى تركيا،كما أن وضع اللاجئين في هذه المنطقة يمكّن أنقرة من استخدام هذه الورقة للضغط على أوروبا لتحصيل المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية.

 

يذكر أن الانسحاب الأمريكي من مناطق الشمال السوري، غير خريطة توزع النفوذ العسكري على الأرض؛ ما فاقم مطامع تركيا المجاورة ودفعها لاستغلال موقعها لاقتحام الحدود السورية مرارا.

 


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