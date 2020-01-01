 الملك سلمان عاهل السعودية يدخل مستشفى الملك فيصل لإجراء بعض الفحوصات - بوابة الشروق
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الملك سلمان عاهل السعودية يدخل مستشفى الملك فيصل لإجراء بعض الفحوصات

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة بصورة من أرشيف رويترز.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة بصورة من أرشيف رويترز.
(رويترز)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 4:27 ص

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين نقلا عن بيان للديوان الملكي إن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

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