الملك سلمان عاهل السعودية يدخل مستشفى الملك فيصل لإجراء بعض الفحوصات

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مصادر: مدير الهيئة العربية للتصنيع وزيرا للإنتاج الحربي
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قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين نقلا عن بيان للديوان الملكي إن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.